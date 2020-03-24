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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Zonguldak’ta saatteki hızı 21 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi’ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.

Zonguldak'ta saatteki hızı 21 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'ndeki dalgaların boyu yer yer 4 metreyi aştı.


Zonguldak'ta hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar etkili oldu. Rüzgarın hızı saatte 21 kilometreye çıkınca dalga boyu da 4 metreye kadar çıktı. Dalgalar mendireği aşarken, balıkçılar ise limana demirledi. Kuru yük gemileri de korona virüs tedbirleri kapsamında açıkta bekletilerek kontrollü olarak alınıyor. Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, hava durumunun da hafta ortasından itibaren 15 derecelere çıkması bekleniyor.

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