Adana'da bir ev çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi

Adana'da bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangına uykuda yakalanan ev sakinleri, komşularının evden yükselen dumanı fark etmesi üzerine kurtuldu.

Olay Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15006 sokakta saat gece 1 sularında meydana geldi. Olayın yaşandığı iki katlı müstakil evin üst katı kullanılamaz hale geldi. Komşularının evden yükselen dumanı fark etmesi sonrası itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine Haydar D., eşi ve iki çocuğu yanmaktan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında sokaktan geçen elektrik telleri zarar gördü ve bazı elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinden zarar görülmemesi için sokağa bağlı elektrik akımı kesildi.

Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının nasıl çıktığının belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.