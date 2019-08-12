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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saadettin Sertataş kullandığı 01 ACK 120 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyeti kaybolan otomobil defalarca takla attı. Kazada araçta bulunan Zeki Can Akşit olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Saadettin Sertataş, Ömer Kutlu ile Yusuf Eldek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılan ölen şahsın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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