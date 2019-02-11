Doğan: "Denetim artırılırsa sebze fiyatları yarı yarıya düşer"

Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, "Hallerde uygulanan denetimler arttırılır, market ve semt pazarlarında da bu denetimler yürütülürse fiyatların doğal olarak düşeceğini herkes görecektir" dedi.

Doğan, tanzim satış noktalarındaki fiyatların düşmesini değerlendirdi. Doğan, Çukurova'da hava şartlarının düzelmesinden dolayı sebze fiyatlarında genel olarak düşüşün yaşandığını, özellikle biber ve patlıcanın ucuzladığını kaydetti.

Denetimlerin arttırılması gerektiğini ifade eden Doğan, "Devletimizden market ve semt pazarlarına da denetim uygulamasını istiyoruz. Nasıl hallerde denetimler yürütülüyorsa, aynı şekilde marketler ve semt pazarlarına da bu denetimler uygulanmalı. Eğer bu denetimler arttırılırsa, fiyatların doğal olarak düşeceğini herkes görecektir. Fiyatların yüksek olması halcilikle alakalı değil" dedi.

Patates ve soğanda düşüş bekleniyor

Üretim bölgesi Adana olan soğan ve patateste yoğun yağış ve sel felaketlerinden dolayı çürüme yaşandığını, bu felaketler yüzünden fiyatlarda yükselme olduğuna değinen Doğan, "Bu sene hava şartları üretime izin vermedi. Çiftçiler tohum ekti, tohum çürüdü. Üreticiler bu çürümeden dolayı tekrar ekim yapmak zorunda kaldı. Fiyatlar da bundan dolayı ikiye katlandı. Patatesin fiyatı şu anda 2 ile 2 buçuk lira arasında değişiyor. Eğer bu felaketler yaşanmasaydı, şu an taze patates bile yiyebilirdik. Daha önce 2 lira olan soğan şu anda 2 buçuk lira arasında satılıyor. İthal soğanın yurda girmesiyle fiyatlar bu seviyede kaldı. İthal soğan olmasaydı, fiyatlar daha yüksek olabilirdi. Eğer hava şartları şu an olduğu gibi güzel giderse patates ve soğanda 50 kuruşla 1 lira arasında bir düşüş yaşanacaktır" diye konuştu.

"Hava şartları güzel giderse fiyatlar yarı yarıya düşecek"

Adana'da yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarından dolayı seralara girilemediğini ve bunun da fiyatlara artış olarak yansıdığını kaydeden Doğan, "Salatalık şu anda 4 lira civarında alıcı buluyor. Patlıcan ise 5 ile 6 lira arasında halden çıkıyor. Eğer hava şartları güzel giderse 10 gün içerisinde salatalık 2 liraya, patlıcan ise 3 liraya kadar düşecektir. Biber ve domateste de durum aynı. Biber daha önce 9-10 liradan satılırken, şu an 6-7 liraya kadar geriledi. Domates ise malın kalitesine göre 2 buçuk lira ile 4 lira arasında satılıyor. Havanın düzelmesinden dolayı aslında tüm kalemlerde bir fiyat düşüşü var" ifadelerini kullandı.

Doğan, denetimlerin arttırılıp, korsan satışın önüne de geçilirse fiyatların gelecek günlerde daha da düşeceğini, vatandaşın sebze ve meyveye daha ucuza ulaşabileceğini sözlerine ekledi.