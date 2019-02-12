Şüpheli otomobilden tarihi eser çıktı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 16 sikke, 1 taştan kolye, 3 değişik ebatlarda heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada 16 sikke, 1 taş kolye ve 3 değişik şekilde heykel ele geçirdi.

Otomobilde bir kişi gözaltına alınırken, tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.

İsmi açıklanmayan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.