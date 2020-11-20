Vakalar arttı yeni yoğun bakım üniteleri açıldı

Dr. Tuba Turunç, son 2-3 aya göre vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle yeni yoğun bakım ünitelerinin açıldığını, salgının bu seyirde gitmesi halindeyse daha sıkı tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Ayrıca Turunç, genç hasta sayılarında da artış olduğunu çocukların korona virüse yakalanıp atlattıktan sonra ciddi rahatsızlıkları kalabildiğini belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka sayıları tekrardan artmayınca başlayınca ülkemizde de yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle son 2-3 aya göre yoğun bir artış yaşanan salgın nedeniyle hastanelerde de yoğun bakım yatakları dolmaya başladı. Salgında Türkiye'nin sağlık üslerinden birisi olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kentteki vaka artışları nedeniyle yeni yoğun bakım üniteleri açıldı.

Öte yandan uzmanlar ise bugünden itibaren hayata geçen yeni tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

“Vatandaşlar kurallara uymalı”

Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Tuba Turunç, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların arttığını belirterek, “Vaka sayılarında oldukça artış var. Son 2-3 aya göre de yoğun bir artış söz konusu. Biz bunu hem yatan hasta sayılarımızda hem de yoğun bakımda ki hastalarımızda görüyoruz. Yoğun bakım ihtiyacımız oldukça fazla. Yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımızdaki artışlar nedeniyle biz Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yoğun bakım ünitesi sayılarımızı arttırdık. Vaka sayılarının artışına paralel olarak ekstra yeni yoğun bakım yatakları da açtık. Servislerde ki hasta sayılarımız da artmış durumda. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın kurallara uymalarını rica ediyoruz. Bu çok önem arz ediyor. ‘Lütfen bana bir şey olmaz' diye yaklaşımda bulunmasınlar” diye konuştu.

“Virüs çocuk, genç ve yaşlı diye ayırmıyor”

Genç vaka sayılarının da ciddi oranda arttığını anlatan Turunç, “Çocuk vakalarımızın sayısında da maalesef artışlar var. Bu hastalık başlangıçtan itibaren çocukları daha az etkilediği biliniyordu ama vaka sayılarının artışına paralel olarak çocuklarda bundan nasibini alıyorlar. Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan çocuklarda hatta bazen bağışıklık sisteminde herhangi bir sıkıntısı olmayan çocuklarda da vaka görülüyor. Çocuklarda bu virüsü atlattıktan sonra çok ciddi rahatsızlıklar kalabiliyor. Dolayısıyla bu işin çocuğu, genci, yaşlısı gibi bir ayrımı yok. Çocuklar kendileri de ağır hastalık geçirebileceği gibi ailelerine de bu virüsü taşıyabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Daha ağır tedbirlerde gelebilir”

Son alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ve vaka sayılarının artması halinde ek tedbirlerinde gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Turunç, daha sonra şunları kaydetti:

“Bu kararlar oldukça yerinde. Bu tedbirlerin alınması gerekiyordu ve alındı. İleride bu tedbirler daha da sıkı olabilir. Sokağa çıkma yasakları gelebilir. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Toplumumuz kurallara ve yeni gelen yasaklara uyum gösterirse umarım vaka sayıları düşer. Daha ağır tedbirlerin alınmasına gerek kalmaz. Burada herkes genel uyarılara uymak zorunda. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Çok mecburi kalınmadıktan sonra dışarı çıkmamak gerekiyor. Bu tedbirler şarttı ve alındı. Önümüzdeki günlerde daha ağır tedbirlerde gelebilir. Vaka sayısı buna rağmen artarsa daha ağır tedbirler gelebilir.”

“Aşıya güvenip kurallara uymamazlık yapılmasın”

Aşı çalışmaları hakkında da konuşan ve aşıların yüzde 100 koruyuculuk sağlamayacağını belirten Turunç, “Aşılar yüzde yüz koruyucu değil. Özellikle ilk başta kısıtlı sayıda gelecektir ve öncelik riskli gruplar olacaktır. Şuanda net bilgi vermek için yeterli bilgimiz yok çünkü çalışmalar devam ediyor. En erken gelme süresi de Nisan-Mayıs aylarını bulur. Önümüzdeki sene kış aylarına girerken belki genel anlamda rutin kullanıma girecektir aşı. Umarım daha erken olur. Aşının hali hazırda bir takım çalışmaları devam ediyor. Aşıya güvenip kurallara uymamazlık yapılmasın. Aşının yüzde yüz koruyucu olduğunu söylemek zor. İyi bir koruyucusunun olduğu ön görülüyor ama net veriler elimizde değil” dedi.

“Asılsız iddialara kulak asılmamalı”

Cardiff Üniversitesinde yapılan ‘Gargara korona virüsü öldürüyor' çalışmasına da değinen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, “Gerçekten böyle şeyler var. Sirke, gargara gibi şeyler söyleniyor ama bunlara çok kulak asılmasını önermiyorum. Yani evet bazı antiseptik gargaralar ağız temizliği açısından kullanılabilir ama bunlarla ilgili kanıtlanmış net bir rehberlere giren öneri yok” yorumunu yaptı.