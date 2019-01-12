Damlarda biriken karlar küreklerle temizleniyor

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde çatılar ve damlar vatandaşlar tarafından küreklerle temizleniyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı toprak evler kar altında kaldı. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Sakız köyünde vatandaşlar, evlerinin çökmemesi için çatılarda biriken karları kürekle temizliyor.

Köy sakinlerinden Bekir Güner, yaklaşık 10 yıl önce bu yoğunlukta bir karın yağdığını belirterek, "Bu yıl son 10 yılın en yoğun karı yağıyor. Köyde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Şu an evimizin damında en az 1 metre kar var. Evlerimizin damları temizlenmediği takdirde kar suyu içeriye sızar ve evlerimiz çöker. İki haftadan beri kar yağışı devam ediyor. Köyde 1 haftaya yakın yol, elektrik yoktu, 2 gün önce açtılar" dedi.

Ramazan Doğru ise, "Biz kış aylarını bu şekilde geçiriyoruz. Sabahtan akşama kadar kar atmakla günümüz geçiyor. Eğer bu karı zamandan atmasak evlerimiz çöker" diye konuştu.