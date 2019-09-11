İkamette uyuşturucu ve hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında bir ikamete yapılan operasyonda ikamet içerisinde 5 kök hint kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.