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Yağışların gölete çevirdiği arazilerde ilaçlama

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlardan dolayı göle dönen arazilerde ilaçlama çalışması yaptı.


Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi ekiplerince ilaçlama yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, aşırı yağışlardan sonra meydana gelen su birikintileri, kuyular, araziler ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını dile getirdi.


Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının şehrin değişik noktalarında da devam ettiğini söyledi.

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