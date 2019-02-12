Sandıklı Belediye Başkanından şampiyon sporcular onuruna yemek

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kısa bir süre önce Afyonkarahisar Gençlik Ligini Şampiyon olarak bitiren Sandıklıspor U15 takımı onuruna bir yemek verdi.
Yemekte genç futbolcular ile bir araya gelen Başkan Mustafa Çöl, kendilerine göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür ederek, daha nice şampiyonluklar yaşamalarını temenni etti. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Minik şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarına, idarecilerimize ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bizler her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.