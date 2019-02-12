Sandıklı Belediye Başkanından şampiyon sporcular onuruna yemek

Yemekte genç futbolcular ile bir araya gelen Başkan Mustafa Çöl, kendilerine göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür ederek, daha nice şampiyonluklar yaşamalarını temenni etti. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Minik şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarına, idarecilerimize ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bizler her zaman yanınızdayız." ifadelerine yer verdi.