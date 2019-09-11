Sporculardan Başkan Bozkurt'a ziyeret

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve Şuhut Belediyesi Spor Merkezi öğrencileri, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Müdür Eroğlu ve beraberindeki heyet Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal ederek akabinde karşılıklı fikir alışverişlerinde bulundu. Başkan Bozkurt, Eroğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarken, konukları da Başkan Bozkurt'a spora vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerini sundu.