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Vurulan tavşanın mülkiyeti kamuya geçirildi

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2 avcıya yasal işlem yapıldığı bildirilirken 2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 2 avcıya yasal işlem yapıldığı bildirilirken 2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu bildirildi.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şuhut Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ilçe genelinde kaçak avlanmaların önüne geçmek amacıyla 10 avcıyı av sahalarında denetledi. Yapılan denetimlerde 2 avcının avlanmaya yönelik gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler tüfeklerine ve avladıkları avlarına el koydu. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada ise “2 adet otomatik tüfeğe ve 1 adet tavşana mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulmuştur” denildi.

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