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Yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında sona gelindi

Afyonkarahisar’da önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında Vali Gökmen Çiçek öncülüğündeki heyet tarafından incelemelerde bulunuldu.

Afyonkarahisar'da önümüzdeki aylarda hizmete girecek olan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında Vali Gökmen Çiçek öncülüğündeki heyet tarafından incelemelerde bulunuldu. Yer tesliminin önümüzdeki günlerde yapılacağı ve emniyet personelinin yeni yerlerinde hizmete devam edeceği kaydedildi.


Yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. Kocatepe Mezarlı arkasında ve Erkmen beldesi yolu üzerindeki geniş bir arazide çalışmalarına tüm hızı ile devam edilen binanın teslimi için gün sayılıyor. Bu çerçevede yeni binada incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek devam eden hizmet binasında inceleme bulundu. İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de çalışmaların son durumuyla ilgili Vali Çiçek'e bilgiler verdi.


Öte yandan yeni emniyet binasının 23 bin 500 metrekare alana sahip olduğu ve 11 bloktan oluştuğu belirtildi. İncelemeler milletvekilleri ve protokol üyeleri de katıldı.

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