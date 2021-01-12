İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da kontenjan girişi ve kayıt alanları toplantısı düzenlendi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’in başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında, il ve ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla 2021-2022 eğitim öğretim yılı ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri İsmail Tanrıverdi, Süleyman Çetin, Mehmet Özmüş, MEBBİS yöneticisi Şevket Kotan ve ilçe milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının kontenjan girişi ve kayıt alanlarının belirlenmesi ile ilgili süreç anlatıldı. Toplantı sonunda ortaöğretim kurumlarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı kontenjan girişi ve kayıt alanları belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.