Aksaray'da 14 kaçak göçmen yakalandı

Aksaray'da ülkeye kaçak yollarla geldiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirler Arası Otobüs Terminali civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan polis ekipleri terminalin arkasında ellerinde valizlerle yürüyen bir grup gördü. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, şahısları durdurarak sorgudan geçirdi. Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 şahsın kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit eden polis ekipleri kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgu ve ifadelerinin ardından 14 kişi Aksaray Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.