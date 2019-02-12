40 bin Çankayalı 14 Şubat'ta evlenecek

Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen 40 bin Çankayalı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenecek.

Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Çankayalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Kış aylarında hafta için günlerde en fazla 10 çiftin evlendiği Çankaya'da, Sevgililer Günü'nde, 40 çift birbirine 'evet' diyecek. Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, Çayyolu Nikah Salonu'nun yanı sıra kısa bir süre önce hizmete giren Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'yle de çiftlerin en mutlu gününe ev sahipliği yapacak.

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren çalışmaları ile Mor Bayrak sahibi olan Çankaya nikah başvurusu yapan çiftlere, kadın hakları eğitimi içerikli kitapçıklar da hediye ediyor. Dört farklı kitapçıktan oluşan set ile kadınların yasal haklarını öğrenmesi, sağlık, hukuk gibi konularda bilgilenmesinin amaçlanıyor. Çankaya Belediyesinin ihtiyaç duyanlara gelinlik sağlama uygulaması da devam ediyor. Çiftler, Vedat Dalokay Nikah Salonu'na gelerek, daha önce bağışta bulunulmuş gelinliklerden dilediklerini seçebiliyor.