Amber Türkmen'e gençlerden tam destek

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Çankaya'yı karış karış gezerek seçim ziyaretlerine ara vermeden devam eden AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, Bahçelievler'de bir kafede gençlerin sürpriziyle karşılaştı.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen'e Bahçelievler'de gençler sürpriz yaptı. Girdiği kafede gitarla şarkı söyleyen genç, Amber Türkmen adına bestelenen şarkıyı seslendirdi. Gençlerin de eşlik ettiği şarkıyı dinleyen Türkmen, sevincini “Sizler benim canlarımsınız, iyi ki varsınız ” sözleriyle ifade etti. Ardından genç müşterilerin ısrarı üzerine eline gitarı alan Amber Türkmen, Bob Dylan'ın Blow in the Wind şarkısını seslendirdi. Gençlik yıllarında en çok dinlediği parça olduğunu ve yıllar sonra ilk kez söylediğini ifade eden Türkmen, gençlerle bulunduğu ortamın kendisine gençlik yıllarını hatırlattığını belirtti.

Türkmen, projelerinden bahsederken yanında köpeği bulunan hayvansever bir gencin sokak hayvanları ile ilgili sorusu üzerine, “Yıllardır evcil hayvan sahiplenmiş biri olarak bu canlıların yaşam haklarına karşı duyduğum derin bir hassasiyetim var. Bu yüzden hiçbir sakinimizin rahatsız olmayacağı ve hayvan dostlarımızın en iyi şartlarda yaşam süreceği, kameralar ile uzaktan izlenen merkezlerimiz olacak. Bu konuda emin olun, en az sizin kadar ben de bu sorunun çözülmesinde istekli ve kararlıyım” dedi.

Soru cevap sonrası gençlerle fotoğraf çektiren Amber Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla genç kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor.