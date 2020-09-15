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Ankara Keçiörengücü, Herta Berlin altyapısında yetişen Erdal Öztürk ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Herta Berlin altyapısında yetişen ve en son Adana Demirspor forması giyen Erdal Öztürk’ü 2 yıllığına renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Herta Berlin altyapısında yetişen ve en son Adana Demirspor forması giyen Erdal Öztürk'ü 2 yıllığına renklerine bağladı.


TFF 1. Lig'de ilk haftayı 3 puan ile kapatarak moral depolayan Ankara Keçiörengücü, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, Almanya'nın köklü kulüplerinden Herta Berlin'in altyapısında yetişen ve Hoffenheim II, Bayern Münih II, Kayserispor, Adana Demirspor ile Karagümrük formaları giyen merkez orta saha Erdal Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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