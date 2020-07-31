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İçişleri Bakanı Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı

Bayram namazını ziyaret ettiği üs bölgelerinde askerlerle kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu Kurban Bayramı’nda da bayram namazını Şırnak’daki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde askerlerle eda etti.

Bayram namazını ziyaret ettiği üs bölgelerinde askerlerle kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu Kurban Bayramı'nda da bayram namazını Şırnak'daki Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde askerlerle eda etti.


Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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