Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının gerçek yüzü, örgütten kaçan teröristin ifadelerine yansıdı.

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan Karker kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticilerinden biri olan Celal kod adlı elebaşının, ilişki yaşayan iki teröristin boğularak öldürülmesi emrini verdiğini, buna karşılık elebaşlarının diğer teröristlerle çarpık ilişkiler yaşadığını, sorumlusu olduğu grubun ihtiyaçları ile ilgilenmediklerini, aç kaldıklarını, grup içinde başıbozukluğun had safhada olduğunu, çıkan çatışmalarda örgütün bu sebeplerle çok kayıplar verdiğini belirtti.

Terörist, elebaşlarının, kendilerine bir şey olur korkusuyla çatışmalarda saklandığı yerlerden çıkmadığına, çocuk yaştaki örgüt mensuplarını ön saflarda bile bile ölüme gönderdiklerine, çocuk yaştaki teröristlerin ise, tek kurtuluş yolunun ölüm olduğunu düşünerek intihara sürüklendiklerine bizzat şahit olduğunu ve bu yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak teslim olmaya karar verdiğini ifade etti.