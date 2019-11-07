Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı tamamlandı

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayarak ülkelerinde çeşitli mesleklerde başarılarıyla öne çıkan Türkiye mezunları YTB tarafından düzenlenen “Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nda bir araya geldi.

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayarak ülkelerinde bilim, sanat, kültür, ekonomi, siyaset ve daha pek çok alanda öne çıkan Türkiye mezunları bulundukları ülkelerde Türkiye Mezunları Dernekleri kurarak tek çatı altında buluşuyor. Birçok ülkede kurulan Türkiye Mezunları Derneklerinin yetkilileri, kurumsal kapasitelerini artırmak üzere Ankara'da buluştu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nda Türkiye Mezunları derneklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

4 Kasım'da başlayan ve dört gün süreyle gerçekleştirilen “Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı”nda “STK'larda Kurumsal Yapı ve Organizasyon, STK'larda Savunuculuk, İletişim ve Yeni Medya” gibi konularda uzman akademisyenler tarafından eğitimler verildi. Programda, 2020 yılında uygulanmak üzere “Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı” ile “Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı” ilan edildi. Böylece Türkiye Mezunları Dernekleri'nin daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sene sonunda dernek sayısı 29'a çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mezunlarla bir araya gelerek biz vizyon konuşması gerçekleştirdi. Türkiye Mezunlarının birlik ve beraberlik içinde ortak geleceğe dair bir yol inşa ettiğini belirten Bakan Ersoy, "Türkiye Mezunları Derneklerini gerçekten önemsiyoruz ve bu noktada büyük beklentilerimiz var. Derneklerin küresel ve bölgesel ölçekte kendine yer edinmiş, kurumsal, profesyonel ve etkin şekilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Mezunlara hitap eden YTB Başkanı Abdullah Eren ise Türkiye Mezunlarının birer gönüllü elçi olduklarına dikkat çekerek, Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağladığının altını çizdi.

2017 yılında “Yeniden Türkiye” başlığı ile çıkılan yolda bugün 26 derneğe ulaşıldığını, yıl sonuna kadar ise bu sayının 29'a çıkacağını belirten Eren, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan dernek sayısının artmasına yönelik aldığımız talimat çerçevesinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ziyaretinde Büyükelçi Doğan hitap etti

Programa katılan Türkiye Mezunları Dernekleri yetkilileri, YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de ziyaret etti. Katılımcı mezunlar Cumhurbaşkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ile bir araya geldi. Doğan katılımcılara Türkiye mezunlarının ülkeleri ve insanlık adına üstlendikleri sorumluluğu vurgulayan bir konuşma yaptı.

İş dünyasına yönelik sunumlar yapıldı

4 günlük program çerçevesinde Türkiye Mezunları Dernekleri'nin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması ve Türkiye'nin kurum ve kuruluş temsilcileriyle tecrübe paylaşımı yapabilmeleri amacıyla mevcut dernek yöneticileri ve yeni kurulmakta olan derneklerin inisiyatif heyetlerine yönelik olarak bilgilendirme yapıldı. Mezunlar aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TİM, MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen sunumlara katıldı. Ayrıca TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı da katılımcılara sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Mezunlarının birbirleriyle ve Türkiye ile iletişimlerinin artırılması ve aralarındaki dayanışmanın güçlendirilmesi adına çalışmaları sürdüren YTB, mezunların bulundukları ülkelerde kurumsal yapılar altında buluşmalarını da koordine ediyor.