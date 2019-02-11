AESOB'dan ücretli poşet beyanları uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin tüm noktalarda ücretli hale geldiğini hatırlatarak plastik poşetlerin satışına ait ilk beyanların 15 Şubat 2019 tarihine kadar verilmesi gerektiğini belirtti.

İlk beyanlar 15 Şubat'a kadar verilmeli

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşet beyanlarının her ayın 1'i ile 15'i arasında elektronik ortamda verilebileceğini aktaran AESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Adlıhan Dere, “Bakanlık tarafından, ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlanmıştır. Satış noktaları, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın 1'i ile 15'i arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır. Satış noktası tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır. Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır..” dedi.