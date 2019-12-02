Akseki'de kar hazırlığı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'de yoğun kar yağışı alan mahallelerde çalışma yaptı. Ekipler kar sonrası ulaşımda güçlük yaşanan grup yollarındaki tıkalı menfez ve büzler açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akseki ekibi tarafından Cevizli, Çınardibi, Gümüşdamla, Kuyucak, Salihler, Günyaka, Susuzşahap, Değirmenlik, Süleymaniye, Ceceler ve Karakışla mahallelerini kapsayan grup yolunda kışa hazırlık çalışması yaptı. Kışın yoğun kar yağışı alan ve bu nedenle ulaşımda güçlük yaşanan grup yollarında tıkalı menfezler ve büzler açılarak bakımları yapıldı ve kışa hazır hale getirildi. Ekipler aynı zamanda ulaşımda zorluk yaşanan ASAT'a ait su depolarının yollarında da bakım ve onarım gerçekleştirdi.