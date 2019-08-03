Alanya'da hasadı başlanan avokadoda hedef 50 milyon adet

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'ninin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl yaklaşık 40 bin hektar alanda 50 milyon adet üretim hedefleniyor. İlçede hasadı başlanan avokadonun Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve İran gibi ülkelere de ihracatı yapılması bekleniyor.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor.

Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 50 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 4-4,5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor. Hasatla beraber Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran gibi ülkelere de ihracatı yapılması hedefleniyor.

“Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var"

Dimçayı bölgesinde hasat yapılan bahçeyi ziyaret eden Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Sevilgen, "1 Ağustos itibariyle hasadımız başladı. Bu seneki ürünlerimizin kalitesi gezdiğimiz bahçelerde gayet düzgün gözüküyor. Rekolte yüksek. Bu sene geçen yıla oranla ürünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 40 milyon civarında bir üretimimiz olmuştu. Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var" dedi.

“Bazı Avrupa ülkeleri ile de görüşmekteyiz”

Avokado ihracatına da değinen Sevilgen, ihracatın bu yıl da olacağını, görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Sevilgen, "Geçtiğimiz yıllarda ciddi anlamda bir ihracat yapmıştık. Bu yıl daha erken başladık. Ukrayna ve Romanya ihracat talebinde bulunuyor, ayrıca Rusya'dan bir firma geldi, görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran bu ülkeler başta olmak üzere ihracatımız olacak. Bazı Avrupa ülkeleri ile de görüşmekteyiz. Özellikle Hollanda'dan bir talep söz konusu" diye konuştu.

Nazmi ve Ayşe Teke çifti ise geçimlerini avokado ve diğer tarım üretimi ile sağladıklarını verimden memnun olduklarını belirtti.