Antalya Kültür Sanat'tan “Güncel Antalya'nın Kadim Suları” sergisi

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl faaliyetlerini online olarak devam ettiren Antalya Kültür Sanat'ta, “su'dur nedenim Güncel Antalya'nın Kadim Suları” fotoğraf sergisi ile açılıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Vakfı Başkanı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, pandeminin başladığı 2020 Mart ayından bu yana faaliyetlerini online olarak sürdürdüğünü belirterek, “Antalya Kültür Sanat, bu süre içerisinde online felsefe konuşma programları, dijital etkinlikler ve söyleşilerle faaliyetlerine hiç ara vermedi. Pandemi dolayısıyla 1 Kasım'da sanal olarak ziyarete açılan ‘Nisyân-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi'de sanatseverlerden çok büyük bir ilgi gördü” dedi.

“Sergi, Antalya'nın sularına odaklanıyor”

Başkan Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ın 1 Nisan'da kapılarını açtığını belirterek, 7 Nisan tarihinde de “su'dur nedenim Güncel Antalya'nın Kadim Suları” sergisi ile Antalya'nın sularına odaklanacağını söyledi.

“Antalya'mızın suları kentin yaşam kaynağıdır”

Antalya'nın su kaynaklarının kentin yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Davut Çetin, “Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan sergi, Antalya Kültür Sanat'ın Nisyan Sergisi'ni bütünleyecek çalışmalar için ayırdığı üçüncü sergi katında, 7 Nisan Çarşamba gününden itibaren izleyiciyle buluşacak. Hepimiz biliyoruz ki, Antalya'mızın suları kentin yaşam kaynağıdır. Bunu için Antalya'ya gelen yerli ve yabancı konuklar ile kentte yaşayan bizler, en bilinen, en çok fotoğraflanan sembollerinden olan coşkuyla akan suları fotoğraflarız” dedi.

“Bu sergi önem taşımakta”

Serginin kuraklığa farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını belirten Çetin, “Kırkgöz Pınarları'ndan Düden Şelaleleri'ne, Kapuz Kanyonu'ndan Sarısu'ya, Boğa Çayı'na, Aksu Çayı'na ve artık kentin ortasında kalmış pınarlara kadar yüzlerce kaynakla Antalya'yı besleyen kadim sular, bugün tarımda kullanılan pestisit ve gübreler, sanayi atıkları, mikrofiber ve plastik atıkları ve evsel atıkların kirlilik tehdidinin yanı sıra, iklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık tehdidi altında. Bu durumun farkındalığını gözler önüne sermesi açısından bu sergi önem taşımakta” diye konuştu.

“Kentin görsel belleğine katkıda bulunmayı amaçlıyor”

Davut Çetin serginin Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Belgesel Dersi kapsamında olacağını belirterek, “Sergiyle fotoğrafın bellek oluşturma gücünden faydalanarak Antalya'nın sularına sadece estetik bir öğe olarak değil, tarihsel ve görsel veri olarak odaklanan proje, kadim suların bugünkü hallerini belgeleyerek kentin görsel belleğine katkıda bulunmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.

Doç. Handan Dayı tarafından yürütülen dersin 12 öğrencisinin fotoğraflarından oluşan sergi, 7 Nisan-16 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Pazartesi-Cuma 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 arasında gezilebilir.