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Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde köprü istikametinden İmam Hatip Kavşağı istikametine gitmekte olan Öczan Y.'nin kullandığı 43 RU 649 plakalı otomobil, Manavgat Kapalı çarşı önündeki yaya geçidinden geçen Erkan Ertürk'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Ertürk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Özcan Y. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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