Bakan Çavuşoğlu: "Biz hiçbir iş yapmadan yatan, gezen ondan sonra da Atatürk'ten geçinen asalaklar var ya onlara karşıyız. O tiplere karşıyız.“

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz kime karşıyız biliyor musunuz, hiçbir iş yapmadan yatan, gezen ondan sonra da Atatürk'ten geçinen asalaklar var ya onlara karşıyız. O tiplere karşıyız. Eleştiriyorsun diyor ki, sen Atatürk düşmanısın. Ben niye Atatürk düşmanı olayım. Ben yapmadığın hizmetler için seni eleştiriyorum. Senin vizyonsuzluğunu, tembelliğini eleştiriyorum.”dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Antalya'nın Manavgat İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Öz'ün, Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Manavgatlıların büyük ilgi gösterdiği, miting gibi bir açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirerek, Manavgat'ın artık 31 Mart'ta güleceğini söyledi.

Memleket sevdalıları iş başında olunca açılıştan açılışa koştuklarını ifade eden Öz, “Alanya Belediye Başkanı Adam Murat Yücel, ne destek istediyse verdik. Manavgat Belediyesi de ne istediyse yardımcı olduk. Ama bu iş vizyon işi, sevda işi, bu iş beyin işi proje üretme işi. Bize kim geldiyse ayrım yapmadık. Gelmediyse proje üretmediyse, onun sorumlusu da biz değiliz. Onun sorumlusunun kim olduğunu 31 Mart'ta Manavgatlılar söyleyecek, kararını verecek. Bu seçimde Manavgat gönül belediyeciliği ve üretken belediyeciliği birleştirecek, Ankara ile birleştireceğiz. Manavgat yoluna devam edecek.” diye konuştu.

"Bu millet artık uyandı"

“Bugün burada büyük bir sevgi gördüm” diyen Çavuşoğlu, “ Manavgat'ın dertlerini sorunlarını konuştuğumuz gibi hangi projeleri ne yapacağız ne üreteceğiz bunu da konuştuk. Manavgatlılar hizmetin en iyisini hak etmiyor mu? Parti ayrımı yapmaksınız bu seçimde herkes kararını verecek. Bu seçim farklı bir seçim oluyor sadece ittifaklar bakımından değil. Milletimizin duyguları bakımından da farklı bir seçim oluyor. Bunu İzmir'de, Çankaya'da da gördüm. Millet ne diyor biliyor musunuz, biz bugüne kadar ideolojik takıntılarla hep verdik, oy verdik yine verdik ama bizi enayi yerine koydular, artık ideoloji bir tarafa bitti, İzmir'de bizde hizmeti hak ediyoruz diyorlar. O gün Alsancak'ta yürüyoruz onlarca yüzlerce CHP'li Nihat Zeybekçi'yle, Konak Belediye Başkan adayımızla beraber yürüyoruz. Bu kadar CHP'li geldi aynı şeyi söylüyor. Bu millet artık uyandı, hizmet edenle etmeyeni biliyor. Artık Manavgatlılar uyandı. Öyle boş laflarla, sloganlarla Atatürk'ten geçinmeyle siyasetin,hizmetin olmayacağını gördü. Atatürk kimsenin tekelinde değil. Biz Atatürk'e karşı değiliz, Atatürk ilkelerini benimsiyoruz. Atatürk'ün cumhuriyeti kurduktan sonra ortaya koyduğu vizyona hedeflere Türkiye'yi ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarın Türkiye'yi dedi Atatürk”dedi.

"Atatürk'e bu asalaklar zarar veriyor"

Manavgat'ın bu hedeflere ulaşmak için bir şey yapıp yapmadığını soran Çavuşoğlu, “ Biz kime karşıyız biliyor musunuz, hiçbir iş yapmadan yatan, gezen ondan sonra da Atatürk'ten geçinen asalaklar var ya onlara karşıyız. O tiplere karşıyız. Eleştiriyorsun diyor ki, sen Atatürk düşmanısın. Ben niye Atatürk düşmanı olayım. Ben yapmadığın hizmetler için seni eleştiriyorum. Senin vizyonsuzluğunu, tembelliğini eleştiriyorum. Ben Atatürk'ü eleştirmiyorum, Atatürk senin tekelinde mi? Atatürk'e de çok zarar veren bu tipler, Atatürk'ten geçinmeye çalışan asalaklar zarar veriyor.”dedi.

"CHP'ye eleştiri"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “ Bu seçimde başka bir şey daha var. İttifaklarla seçime gidiyoruz. Kimler kimlerle ittifak kurdu, omuz omuza yürüyor. CHP kimle ittifak kurdu HDP ile HDP kimin güdümünde, kimin kuklası. Soruyorum size HDP kimin kuklası. Mecliste de söyledim, defalarca söyledim. HDP'lilerin yüzüne söyledim. Siz PKK izin vermezse bir kelam bile edemezsiniz, siz PKK'nın kontrolünde siyasetçilersiniz ve partisiniz açıkça söylüyorum. Bunu görmek için benim söylemem gerek var mı? Kendileri itiraf etmiyor mu? Sırtımızı Kandil'e dayadık, PKK'ya dayadık demediler mi? Nasıl o sırtını dayadıkları PKK'lıları teröristleri inlerine ,çukurlarına gömüyorsak, bu millette sandıkta sonlara destek veren ve onlarla ittifak yapanları inşallah gömecek. Hakkari'ye gidipte Türk bayrağını sallayamayanları biz biliyoruz. Bir de diyorlar ki biz Atatürk ilkelerini benimsiyoruz. Atatürk ilkelerinde milliyetçilik yok mu? Faraza hayal edin yani hayal etseniz de gözünüz de canlanmaz ya bunlar iktidara geldi. Daha Hakkari'de Türk bayrağını dalgalandıramayan bu basiretsizler dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırabilirler mi? İşte bu tarafta bir zillet ittifakı, illet ittifakı var. Millet yok bunun arkasında. Manavgat'ta da CHP'ye gönül vermiş ,oy vermiş dostlarımız var onlar da görüyor gerçeği. Bizim ittifakımız milletle, Cumhur'la, bizi birleştiren davamız ve ülkümüz. Bizi bileştiren vatan millet sevgisidir, bayrak aşkıdır bizi birleştiren. Bir seçimlik değil çıkar için birleşme değil. Bu ittifak milletin bekası için kurulan ittifaktır, Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak ittifaktır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak ittifaktır. Türkiye'yi İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne büyük bir ülke olarak ulaştıracak ittifakın adıdır cumhur ittifakı. 2071'e ülkemize güçlü şekilde ulaştıracak ittifakın adıdır. Millerimiz bu gerçekleri görüyor.”

"Ne vaat ettiysek yaptık"

" Biz ailemiz, şehrimiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız için yaşarız"diyen Çavuşoğlu, " O yüzden şehirlerimize sahip çıkacağız. Eğer Manavgat'a sahip çıkmak istiyorsak San Öz'ü iş başına getireceğiz. 31 Mart'ta inşallah yüzler gülecek mi. 3 Mart'ta Hasan Özü iş başına getirecek misiniz. Menderes Türel'i belediye başkanı seçecek miyiz. İşte bu. Büyükşehirde ve 19 ilçede cumhur ittifakı olarak istişare ettik. Antalya'da 4 ilçede MHP'den aday gösterdik. Tüm ilçelerde hepsi bizim adayımızdır. Gece gündüz çalışacağız. Menderes Türel projelerle karşınıza çıkıyor. Aşkımız Antalya diyerek yeni projelerini sizlerle paylaşacak. Vadettiklerimizi yaptık, yapamayacaklarımızı vadetmedik. Son 16 yılda Manavgat ve Antalya'ya 40 milyar liralık yatırımlar yaptık. Doğalgazı getirmek için çalışıyoruz. Hızlı trenin de arkasındayız. Etüt çalışmaları bitti. Antalya-Manavgat ve Alanya ile hızlı trenle birbirine bağlayacağız. Bu sene turizmde rekorlar kıracağız, yeni rekorları kıracağız. Otellerimiz dolacak ve sezon daha da uzun olacak. TOKİ'yi Manavgat'a getireceğiz. Manavgat'a üniversite yapma zamanı. 6 üniversiteyi Manavgat'a kuracağız. Bunun alt yapısını Hasan Öz, oluşturacak. Bir de vakıf üniversitesi kuralım. Alanya'da iki tane var, Manavgat'ın ne eksiği var. Manavgatlılar eğitime önem veriyor. Manavgat'ın diğer ihtiyaçlarını hepsini birlikte gerçekleştireceğiz. Manavgat'a hastane sözümüz var. 400 yataklı hastane için çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Ne söz verdiysek onu yapıyoruz. Sizlerin desteği olmasa ateş çemberi içinde güçlü olabilir miyiz. Güçlü olmasak 1.8 milyar ümmetin umudu olabilir miyiz. Çok güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Biz tüm mazlumların umuduyuz. Biz ülkümüzü ve davamızı birleştirdik. Pazara kadar değil mezara kadar bu milletin ittifakıdır."ifadelerine yer verdi.

“ Manavgat'ın hizmetkarıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat'ta seçim koordinasyon merkezinin açılış törenini mitinge dönüştüren Manavgatlılara teşekkür etti.

Bu kalabalığın 31 Mart'ta yeni bir sayfa açılacağının müjdesi olduğunu dile getiren Türel, “ Manavgat'ta 5 yıldır bir çok noktada gece gündüz çalıştık. Uzun süredir bekleyen çok önemli sorunlarını çözdük. Manavgat'ın 6 caddesine 30 milyonunun üzerinde bir yatırım yaptıklarını kaydeden Türel, “ 3 mahallede sel görüntülerini tarihe gömdük. Çünkü işte buraya yaptığımız alt yapı sayesinde Eski Hisar, Aşağı Hisar ve Bahçelievler Mahallesi yağan iki damla yağmurla göle dönmüyor. Biz Manavgat'ın hizmetkarıyız. Sizlere hizmet etmek iççin uğraşıyoruz, mazaret belediyeciliği defterimizde yazmadı, çözüm belediyeciliği yaptık. Manavgat'ın yüzü sizler sayesinde gülecek. Biz herkesi kucaklayan herkese hizmet eden bir anlayışı ortaya koyduk. Kimseyi partisinden dolayı etnik kökeni, inancından dolayı ayırmadık. Bizim herkese hizmet borcunu ödemek gibi bir vazifemiz var. 31 Mart'ta Manavgat'ın Antalya'nın yüzü gülecek. Destek sizden hizmet bizden. Biz her zaman önce Manavgat, önce Antalya dedik. Manavgat için Hazan Öz, Antalya için Menderes Türel diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"Gönül belediyeciliğine geçiş"

Cumhur İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Hasan Öz, Manavgat'ı yöneten hangi siyasi partiden olursa olsun hizmet edenlere teşekkür etti.

Yaşanabilir bir Manavgat'ı hep birlikte hayata geçireceklerini dile getiren Öz, “Tarımda turizmde marka ilçe olmak için Büyük Manavgat'ta ittifakında buluşalım diyorum. Daha çok yeşil alan ve daha çok huzur, sağlıklı nesiller ve mutlu inşalar için var gücümüzle çalışacağız. İşimiz gönülleri fethetmek. O nedenle 31 Mart seçimleri çok önemlidir. Korku belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine geçişin günüdür. Turizmin dört mevsime yayılması için çalışacağız. Bunun da sözünü veriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Manavgat Belediyesi senin egonu tatmin etme yeri değil, hizmet etme yeridir. Yeni dönemde ‘ben ettim oldu' değil daha çok istişare ve herkesin sesinin gür çıktığı, korkuların olduğu doğru ve adaletli dönemin olacağının müjdesini veriyorum. Manavgat'ın yüzü gülecek inşallah.” diye konuştu.

“Manavgat projeleri”

Öz şöyle konuştu: “ Aşırı yağışlar oldu. Manavgat'ta elleri telefonla çok beklediler ama olmadı. Neden olmadı, çünkü Manavgat'ta alt yapının ustası Menderes Türel var. Manavgat'a 500 milyonluk yatırım yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'a yaptığı yatırımlar ortadadır. Manavgat büyüyor. İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinin merkezi konumundayız. Manavgat'a sadece turizm olarak bakanlar olayın bu yönünün algılamaktan çok uzaklar. Manavgat il olmaya hazır olmalıdır. Manavgat'a üniversiteyi kazandırma da bizlere nasip olacaktır. Beklenen Manavgat şelale Üniversitesi'ne kavuşacaktır. Hastane sorununu çözüyoruz.”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta Antalya'da desten yazacaklarını bildirdi.

Manavgat'ın mevcut başkanının şimdiden personeliyle vedalaşmasını isteyen Taş, “3 Nisan'da mazbatayı sizlerle birlikte alacağız. 3 Nisan'da mazbatayı alacağız Hasan Öz'in yönetimi devralmasıyla Manavgat'un yüzü gülecek. Biz 19 ilçeye ve büyükşehire talibiz."dedi.

Konuşmaların ardında Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik,Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş,MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.