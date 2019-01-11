Başsavcı İnal, TSYD Yönetimini ağırladı

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal'ı ziyaret etti. Başsavcı İnal ile bir süre sohbet eden TSYD Antalya Şubesi yönetimi sporda gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başsavcı İnal, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basınla iyi bir diyalog içinde olacaklarını, ellerinden gelen desteği göstereceklerini söyledi.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ise Başsavcı İnal'ı derneğin Antalya Şubesine davet etti.