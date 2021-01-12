Kemer Belediyesi pandemide de hız kesmedi

İlçe genelindeki orta refüjlerde bakım çalışmalarına da hızla devam eden belediye ekipleri, kavşaklardaki mevsimlik çiçeklerin değişimi ve ilaçlanmasını yapan belediye ekipleri, orta refüjde bulunan ağaçların da budama işlerini yapıyor. Öte yandan belediye ekipleri, Kındılçeşme Günübirlik Alanda geçen sene dikimi yapılan ve kuruyan 5 adet çınar ağacını yenileriyle değiştiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediyesi Başkan Vekili Ferhan Fidan, “Belediye ekiplerimiz, Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'nun öncülüğünde halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyor. Pandemiye rağmen halkımızın hizmetten mahrum kalmaması için sürekli sahadayız. İlçemizi görsel anlamda daha güzel görünüme kavuşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm belediye ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.