Kepez'de asayiş uygulaması

Antalya'nın Kepez ilçesinde drift yapan ve alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulamada, 4 sürücüye bin 438 TL ceza kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Masa Dağı seyir terasında ve güzergahında drift yapan sürücüler ve alkol alarak çevreye rahatsızlık verenlere karşı asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada, 366 kişi ve 114 araç sorgulandı. Sorgular neticesinde 4 sürücüye bin 438 TL ceza yazıldı.