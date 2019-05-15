Manavgat Belediyesi'nden engelsiz iftar

Ilıca Mahallesi'ndeKİ Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi önünde verilen iftar yemeğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, Manavgat Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Başkan Selkan Erenoğlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Program, iftar yemeği öncesinde Manavgat Belediyesi'nin işaret dili kurslarına devam eden , “Konuşan Eller Çocuk Korosu”nun işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Uluslararası festivallere misafir ekip olarak katılarak gösteriler yapan “Manavgat Belediyesi Özel Çocuklar Halk Dansları Topluluğu” öğrencileri, halk oyunları gösterisi yaptı. Çocukların oyunları, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

Başkan Şükrü Sözen, engelsiz vatandaşlarla tek tek sohbet etti, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla dağıtılan iftar yemeği hep birlikte huzur içinde yendi. Gecede,Başkan Şükrü Sözen, Özel Sporcular Federasyonu Bölge Şampiyonası'nda Manavgat adına atletizm dalında ödül alan Sıla Küçükkurt ve Emre Daşile yüzme dalında ödül alan Hatice Eylül Şahin'e tablet hediye ederek ödüllendirdi.Semah ve animasyon ekipleri engelsiz vatandaşların eğlenceli bir iftar akşamı geçirmeleri için gösteriler yaptı.

"Ramazan boyunca engellilerle buluşacak"

Başkan Sözen, özel çocukların yeni başarılara imza atmasının gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Şükrü Sözen, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle kentteki tüm engelli vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşmak istediklerini dile getirdi. Sözen, iftara katılan tüm engelli vatandaşlara teşekkür etti.