İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel öğrencileri taşıyan servis kaza yaptı: 9 yaralı

Antalya’da özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı.

Antalya'da özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis kaza yaptı. Kazada, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.


Kaza, Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Eyüp Sulan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.L. idaresindeki 07 ADB 114 plakalı araç, Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerini taşıyan Ş.Y. yönetimindeki servisle çarpıştı. Kazada 10 kişinin bulunduğu servis sürüklenerek yan yattı.


Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 8'i öğrenci, 1'i servis şoförü olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.


Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.