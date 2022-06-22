Plastik Cerrahi Uzmanı Oğuzhan Aydoğdu: ''Göz altı morluklarına veda edin''

Dr. Oğuzhan Aydoğdu, göz çevresindeki kırışıklık, çökme ve morlukların kişiyi olduğundan daha yaşlı, yorgun ve üzgün gösterdiğini belirterek, gözaltındaki bu görünümün hızlı bir tedavi yöntemi olan ‘göz altı ışık dolgusu' ile düzeltilebileceğini söyledi.

Dr. Oğuzhan Aydoğdu, birçok kadın ve erkeğin yaşadığı göz çevresi sorunları hakkında bilgi vererek, “30'lu yaşlardan itibaren pek çok kişi, göz çevresinde kırışıklık ve morluklarla tanışır. Bunların yanı sıra söz konusu bölgede çökmeler de meydana gelebilir. Bu durum kişinin olduğundan daha yaşlı, yorgun ve üzgün görünmesine yol açar. Uyku düzensizlikleri, beslenme yanlışları, yatış pozisyonu, alerjik reaksiyonlar gibi durumlar da bu görünümün artmasına neden olabilir'' dedi.

''Tüm yaşlar için hızlı ve etkili''

Hızlı bir tedavi yöntemi olan '‘göz altı ışık dolgusu'' ile göz altındaki kötü görüntüden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Aydoğdu, şöyle devam etti:

''Işık dolgusu, göz altında oluşan morluklar, koyu halkalar ve çökmüş göz altlarının tedavisi için cerrahi müdahale gerektirmeden uygulanabilen bir işlem. Göz altı bölgesindeki bu tarz şikayetlere çözüm olarak geliştirilmiş olan göz altı ışık dolgusu, tüm yaşlar için etkili ve hızlı bir çözüm sunuyor.”

''15-20 dakikalık bir uygulama''

Göz altı ışık dolgusunun ağrısız bir işlem olduğunu dile getiren Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, uygulamanın avantajları ile ilgili ise, “Göz altı ışık dolgusu, lokal anestezi altında yapılıyor. İşlem sırasında ağrı hissedilmiyor. Kolay ve pratik bir uygulama olduğundan sadece 15-20 dakikada tamamlanıyor. Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabiliyor. Kişi işlemden hemen sonra normal yaşama dönebiliyor. Uygulama sonrasında meydana gelen kızarıklıklar, 3-4 saat içinde geçiyor'' diye konuştu.