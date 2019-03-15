İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı Alanya'da yapılacak

Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılacak.

Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı, 5-6 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak.


Alanya'da 5-6 Ekim tarihleri Alanya'da Paratriahtlon Dünya Kupası gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Alanya Belediyesi ve Türkiye Triathlon Federasyonu ‘2019 Alanya Paratriathlon Dünya Kupası' protokolü imzalandı. Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Peker ve Süleyman Sönmez, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur imza töreni ve yarışın tanıtımı için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i makamında ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.