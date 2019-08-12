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Ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.


Kaza, Gündoğmuş ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yayladan dönen 07 LLP 57 plakalı ticari araç sürücüsü Ali Kıpık (76), Gündoğmuş istikametinden Ortaköy Mahallesi istikametine seyir halindeyken Çakalsokmağı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılan Mustafa Kıpık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Müzeyyen Kıpık ise ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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