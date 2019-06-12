ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını coşkuyla uğurladı

Törene Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Günhan Eskicioğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Ayça Mergen, “Bizler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilk öğrencileri olarak Fakültemizin adeta bizimle şekillendiğine ve geliştiğine tanık olduk. Henüz yeni kurulmuş bir fakülte iken geldiğimizde oturacak bir sıramız bile yoktu. Sonrasında sadece bizim sığabileceğimiz, bizimle özdeşmiş bir sınıfımız oldu. Laboratuvarlarımız, klinik düzenlerimiz ilk bizimle oluşturuldu. Şimdi ise dönüp baktığımızda nereden nereye gelmiş olduğunu görmek, fakültemizin ne kadar geliştiğinin kanıtıdır” dedi.

Mergen, “Aydınlık yarınlar aydınlık yürekler ile var olur. Bizlere armağan edilmiş bu ülkede hekimlik unvanının getirdikleriyle vicdanı hür ve gönülleri aydınlık bireyler olacağız.” sözlerinin ardından emeklerinden dolayı ailesine ve hocalarına teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Günhan Eskicioğlu da, mezuniyetin asla unutulamayacak çok özel bir an olduğun u belirterek, “Sevgili mezunlar çok kıymetli bir mesleğiniz var. Bu mesleği severek, hakkını vererek yapın. Öğretim üyelerinizin emekleriyle çok ciddi bir eğitim aldınız bunu kullanmasını mutlaka bilin.” sözleriyle genç mezunlara işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Değişimin Lideri Çözümün Parçası Olmak İçin Çabalayın

Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl ise, “Mesleğinizi dürüstçe icra edin gerçek manada başarı; hayatı bir bütünlük içerisinde dürüstçe yaşamak, mesleğinizde dürüst olmaktır. Mesleğiniz altın bir bileziktir değerini bilin. Mesleğinizi yaparken insan sevgisinin ve kişiler arası iletişimin önemini, empati kurmayı, ahlaklı, vicdanlı ve merhametli olmayı hiç unutmayın. Sorunun parçası değil; değişimin lideri, çözümün parçası olmak için çabalayın. Bilgi en büyük güçtür asla kendinizi yenilemekten ve sürekli yeni şeyler öğrenmekten vazgeçmeyin. Mesleğinizin etik ilkelerine sahip çıkan ve ona yakışan bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum” sözleriyle gençlere, hayata dair öğütlerde bulunarak konuşmasına son verdi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, genç mezunlarla kendi hayatından anılar paylaşarak önemli kişileri rol model olarak kabul edip bu doğrultuda çalışmanın başarılı bir hayatın püf noktalarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, dürüstlük, ahlak, doğruluk ve sadakatin önemine vurgu yaptığı konuşmasını gençlere hayat boyu başarılar dileyerek son verdi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırlanmış olduğu video izlendi ve Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl eşliğinde mezun öğrenciler Hipokrat Andı'nı okudu.

Dereceye giren Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ödüllerinin ve mezun öğrencilere, mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler keplerini attı.