Aydın'da 13 işletmeye 21 bin lira ceza kesildi

AYDIN (İHA) – Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'nce Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde 13 ayrı iş yerine 21 bin 900 lira ceza kesildiği bildirildi.

Aydın'da Ocak ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 10 adet olarak gerçekleşti. Bu şikayetlerin 7'si ayıplı mal ve hizmetleri kapsayan ikişer adet cep telefonu ve bilgisayar, birer adet mobilya, asansör ve doğalgaz tesisatı, 2'si taksitli satış sözleşmesi ve 1'i işyeri dışında kurulan sözleşmelerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 17 ve 30 Ocak 2019 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 4'ü tüketici lehine, 3'ü tüketici aleyhine, 2'si uzlaşma ve 1'i görevsizlik olmak üzere toplam 10 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 3 bilirkişi ataması yapıldı.

Ticari elektronik ileti şikayetleri

Ocak ayı içerisinde Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaşan 70 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapıldı. Önceki yıllara ait 13 şikayet başvurusu hakkında kanuna aykırılıktan dolayı ilgili firmalara idari para cezası uygulandı.

Piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Nazilli, Kuşadası, Germencik ve Söke ilçelerinde 14 işyerinde 86 üründe fiyat etiketi, garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu, işyeri dışında yapılan satışlar ile ticari reklamlar ve haksız Ticari uygulamalar yönünden denetim yapıldı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ticaret İl Müdürlüğüne aykırılığı tespit edilen 13 şikayet başvurusu hakkında ilgili firmalara 21 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.