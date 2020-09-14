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Aydın'da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Aydın’da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 şüpheli hakında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 64 şüpheli hakında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.


Aydın'da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 07 Eylül-13 Eylül 2020 tarihleri arasında, toplam 60 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 64 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 7 şüpheli tutuklandı.


Yapılan çalışmalarda 28 Kenevir Bitkisi, 524,45 gram Esrar, 664,79 gram Metamfetamin, 175 gram Kubar Esrar, 1,76 gram Sentetik Kannabinoid, 0,23 gram Eroin ele geçirildi.

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