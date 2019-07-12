Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Aydın'da evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen İbrahim Şahinci (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ; 4. kattaki evinin balkonuna serinlemek için çıkan İbrahim Şahinci bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şahinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerine yaptığı incelemenin arından Şahinci'nin cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.