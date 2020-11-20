Bozdoğan'da 31 bin 900 dekar alan sulamaya açıldı

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil Sulaması inşaatında 31 bin 900 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını ‘Projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte ise toplamda 49 bin 80 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını söyledi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, 'Projenin yüzde 85'lik kısmı tamamlanmış olup, 80 kilometrelik sulama hattı ile 139 kilometrelik HDPE borunun 138 kilometresi döşenmiştir. Ayrıca 23 kilometrelik CTP iletim hattının 22 kilometresi döşenmiştir. S2 Ana kanal sulamasında sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları ile çökeltim havuzu betonarme imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 73 Milyon 630 Bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.