İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'nin Kuşadası adayı Ömer Günel'dan Alevi Kültür Derneklerine ziyaret

CHP Adayı Ömer Günel Kuşadası Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi’ni ziyaret etti.

CHP Adayı Ömer Günel Kuşadası Alevi Kültür Dernekleri Kuşadası Şubesi'ni ziyaret etti.


Dernek Başkanı İsmail Kırancı, dernek yönetimi olarak sayın başkan adayımız Ömer Günel'i aramızda görmekten mutluluk duyduklarını iletti.


Ömer Günel, sivil toplum örgütlerine ziyaretlerinin kesintisiz devam edeceğinin altını çizerek, “Gelişmiş toplumlarda ve demokrasinin bir gereği olarak sivil toplum örgütlerinin yeri çok önemlidir. Bugün bize yaptığınız ev sahipliği için teşekkür ediyorum. 31 Mart tarihinde desteğiniz benim için çok önemli. Ben geçmişin hesaplaşmasını yapmayacağım. Ben size hiçbir şey vaat etmiyorum. Size vaat edilip yapılmayanları yapacağımın sözünü veriyorum. Biz sorunları biliyoruz. Biz vaat eden değil yapan olmak istiyoruz. Kuşadası alt yapı sorununu çözememiş 30 yıllık kaldırım taşlarında yürümek zorunda kalınmış bir kent. Bu kenti yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu yapabilmek içinde sizlerin oyuna, desteğine ihtiyacımız var. Kuşadası'nda yaşayan herkes bana değil, partiye değil Kuşadası'nın geleceğine oy verecek. Ben bunun için sizden oy istiyorum” diyerek dernekten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.