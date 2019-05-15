Didimli öğrenciler, yaşlıların gönüllerine girdi

Aydın Valiliği'nin desteğiyle yürütülen "Gönüller bir olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ile huzurevi sakinleri bir araya geliyor.

Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu tarafından yürütülen “Gönüller bir olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılarla bir araya gelindi. Projede okulda eğitim gören gönüllü öğrenciler, gönüllü veliler ve sınıf öğretmenleri yer aldı. Projenin yürütücüleri arasında Okul Müdürü Yaşar Yıldırım, Rehber öğretmeni Özlem Gürbüz ve okul öğretmenleri

Şayeste Dailli, Berna Büyüközlen ve Hacı Bebek Çelik yer aldı.

Proje kapsamında her hafta gönüllü öğrenciler ve Didim huzurevi sakinleri bir araya gelerek geziler, bitki yetiştirme, satranç, dama, sinema keyfi, doğa yürüyüşü gibib etkinlikler düzenleniyor. Yapılan bu etkinlikler sayesinde hem öğrenciler sosyal sorunlar hakkında farkındalıklarını arttırıyor hem de yaşlılar sosyal yaşamda daha fazla yer alması sağlanıyor.