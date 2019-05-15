İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didimli öğrenciler, yaşlıların gönüllerine girdi

Aydın Valiliği’nin desteğiyle yürütülen "Gönüller bir olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ile huzurevi sakinleri bir araya geliyor.

Aydın Valiliği'nin desteğiyle yürütülen "Gönüller bir olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrenciler ile huzurevi sakinleri bir araya geliyor.


Didim Mahir Özgür Damar İlkokulu tarafından yürütülen “Gönüller bir olsun” sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlılarla bir araya gelindi. Projede okulda eğitim gören gönüllü öğrenciler, gönüllü veliler ve sınıf öğretmenleri yer aldı. Projenin yürütücüleri arasında Okul Müdürü Yaşar Yıldırım, Rehber öğretmeni Özlem Gürbüz ve okul öğretmenleri


Şayeste Dailli, Berna Büyüközlen ve Hacı Bebek Çelik yer aldı.


Proje kapsamında her hafta gönüllü öğrenciler ve Didim huzurevi sakinleri bir araya gelerek geziler, bitki yetiştirme, satranç, dama, sinema keyfi, doğa yürüyüşü gibib etkinlikler düzenleniyor. Yapılan bu etkinlikler sayesinde hem öğrenciler sosyal sorunlar hakkında farkındalıklarını arttırıyor hem de yaşlılar sosyal yaşamda daha fazla yer alması sağlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.