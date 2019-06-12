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Kuşadası Körfezi'nde 22'si çocuk 54 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 22’çocuk, 12’si kadın toplam 54 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 22'çocuk, 12'si kadın toplam 54 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler Doğanbey Burnu açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 53 Afganistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 54 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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