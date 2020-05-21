Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde korona virüs tedbirlerini sürdürüyor

Koronavirüs tedbirlerinin alınmaya başladığı günden itibaren çalışmalarını sürdüren Kuyucak Belediyesi, tüm alanlarda olduğu gibi pazaryerlerinde de tedbiri elden bırakmıyor. Kurulan pazarlarda, giriş ve çıkışlarda barikatlar kurularak vatandaşlar yönlendiriliyor.

Kuyucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personelleri tarafından pazar giriş ve çıkışlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılarak dezenfektan ikramı yapılıyor.

Belediye ekiplerince dezenfekte edilen pazar alanında, vatandaşların temiz bir ortamda alışverişlerini yapmaları sağlanıyor. Zabıta ekipleri, esnafları ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık bilgilendiriyor.

Pazaryerlerinde alınan tedbirlerden memnun kaldığını belirten vatandaşlar “Pazarımızda belediyemiz tarafından Korona virüs tedbirleri uygulanıyor. Bizler de gerekli kurallara uyarak alışverişimizi yapıyoruz” dedi.