Nazilli'de seçim zaferi konserle kutlandı

Aydın'ın Nazilli İlçesinde geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerinde Nazilli Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, zafer kutlamasını bahar konseri ile yaptı. Nazilli Belediye Meydanında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin vatandaşın izlediği sevilen Rock Müzik Grubu ‘Yüksek Sadakat' konseri büyük ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerinde millet ittifakından Nazilli Belediye Başkanı adayı olan ve seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, Nazilli halkına teşekkür için bahar konseri düzenledi. Nazilli Belediye Meydanında düzenlenen konsere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hakdan Öztürk, eşleri ile birlikte izledi.

Yediden yetmişe herkesin beğeni ile dinlediği Rock müzik grubu Yüksek Sadakat'ın sahne aldığı halk konseri büyük ilgi gördü. Kenan Vural'ın solistliğini yaptığı grup, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Havai fişek gösterileri ise geceyi aydınlatırken izleyenleri hayran bıraktı. Gecede gençler kadar yaşlılarda doyasıya eğlendi. Müzik eşliğinde hem seçim zaferini hem de baharın gelişini kutlayan vatandaşlar gece boyunca ilginç görüntüler oluşturdu.

Konser sırasında kendisine çiçek takdim eden Nazilli'nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın belediye başkanlığını tebrik eden Yüksek Sadakat'in solisti Kenan Vural, “Benim en çok sevdiğim mevsim bahar ve görüyorum ki Nazilli'ye bahar gelmiş. Ne mutlu sizlere” dedi.

Vatandaşlara Nazilli'yi iyi bir şekilde yöneteceğinin sözünü veren Kürşat Engin Özcan, “Kutlamalarımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin teveccühü ile bu göreve geldik. İnşallah Nazilli'mizi hep birlikte iyi bir şekilde yöneteceğiz” dedi.

Konseri çocukları ile birlikte eşiyle kol kola izleyen Aslı Özcan da konuşmasında çok mutlu olduğunu ve ailesini çok sevdiğini ifade etti.