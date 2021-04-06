Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Sultanlar Ligi’nde play-off 5-6’ıncılık etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6'ıncılık etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Nilüfer Belediyespor: Fulden, Aslı, Merve Nezir, Sıla, Buse Ünal, Merve Tanıl, Buse Kayacan, Aybüke, Sarah, Nazlıcan, Deniz, Yasemin, İsobel, Paula
Antrenör: Can Dehri Dehrioğlu
Setler: 21-25, 20-25, 25-21, 22-25
Süre: 114 dakika (26, 26, 30, 32)