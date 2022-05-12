Burhaniye' de Pirge Bıçak Akademisi Eğitim Semineri

Programa, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay, BUBFA Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm İşletmeciliği öğrencileri katıldı.

Şef ve aşçı adaylarının sektördeki yetkinliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen programda, bıçakçılık üzerine 140 yıldan fazla deneyime sahip olan Pirge firması eğitim sorumluları Tankut Paçacı ve Sadık Doğan öğrencilerle bir araya geldi. Bıçağın yapısı, tutuş şekilleri, mutfakta kullanıldığı yere göre çeşitleri, renk kodlamaları, doğrama tekniklerinde bıçağın önemi gibi konularda katılımcıları bilgilendiren davetli konuşmacılar, pastacılıkta kesici aletler, bıçak bilenirken ve temizlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında da deneyimlerini paylaştı. Bıçakların nasıl bilendiğini uygulamalı olarak öğrenen öğrencilere bileme denemesi sonucunda Pirge bıçaklarından hediye edildi. Eğitmenler tarafından sorulan sorulara doğru cevap veren öğrenciler ise şef bıçakları ile ödüllendirildi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban düzenlenen seminere ilişkin yaptığı konuşmada fakülte öğrencilerine, “Bıçak bir şef ve aşçının vücudunun bir parçasıdır ve bir şef bıçağıyla bütünleşebildiği zaman gerçek bir şef olur. Fakültemiz bünyesinde sizlere en iyi eğitimi verebilmek için daha birçok seminer düzenleyeceğiz, katılımlarından dolayı Pirge firmasının eğitim sorumluları Tankut Paçacı ve Sadık Doğan'a teşekkür ederiz.” İfadelerini kullandı. Etkinlik, konuşmacılara Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban'ın teşekkür belgelerini takdim edilmesiyle son buldu.