Gömeç'te TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Hacıhüseyinler Ortaokulu, ilköğretim öğrencilerinin bilime ilgisinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ‘4006 Tubitak Bilim Fuarı' düzenledi.

Gömeç'in Hacıhüseyinler Ortaokulu bu yıl 4006-TÜBİTAK bilim fuarında öğrenciler, disiplinler arası çalışmalar, çeşitli deney ve tasarımlar yaptı. Etkinlikte, bilimsel deneylerin yanı sıra el becerilerinin geliştirilmesine yönelik atölyeler de yer aldı. Fuar açılışını Gömeç Kaymakamı Ahmet Soley, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz gerçekleştirdiler. Bütün standları tek tek dolaşan Gömeç Kaymakamı Ahmet Soley, proje çalışmaları yapan öğrencilerden bilgi aldı. Projelerle ilgili kendi fikirlerini de beyan eden Kaymakam Soley tüm öğrencilere yaptıkları güzel işler için teşekkür etti. Özgün deney gösterilerinin yapıldığı fuarda öğrencilerin son derece heyecanlı oldukları görüldü. Bilim şenliği ve atölye çalışmaları sayesinde öğrenciler bilimi keyifle öğrendiler.