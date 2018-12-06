İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Kazdağları gençlerin pedallarında'

Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Edremit Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kazdağları Gençlerin Pedallarında’ isimli proje büyük ilgi gördü.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Edremit Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kazdağları Gençlerin Pedallarında' isimli proje büyük ilgi gördü.


Öğretim görevlileri Mehmet Akgil ve Özer Kula tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından desteklenen GPDP 2018-1 proje dönemine ait proje kapsamında öğrenciler, Güre- Pınarbaşı- Akçay, Güre- Kavurmacılar- Akçay, Zeytinli- Hasanboğuldu- Akçay ve Zeytinli- Mehmetalan -Akçay olarak belirlenen 4 etapta bisiklet sürdüler.


EMYO'dan 62 öğrencinin katıldığı proje kapsamında gençler, bir yandan pedal çevirerek sağlıklı kalma yanında, ilçenin güzelliklerini de görme şansı buldular. Organizasyonu sağlayan eğitim görevlileri, projeye destek olan EMYO Müdürü Dr. Raif Sakin'e de teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.