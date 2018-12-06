Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Edremit Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kazdağları Gençlerin Pedallarında' isimli proje büyük ilgi gördü.

Öğretim görevlileri Mehmet Akgil ve Özer Kula tarafından hazırlanan ve bakanlık tarafından desteklenen GPDP 2018-1 proje dönemine ait proje kapsamında öğrenciler, Güre- Pınarbaşı- Akçay, Güre- Kavurmacılar- Akçay, Zeytinli- Hasanboğuldu- Akçay ve Zeytinli- Mehmetalan -Akçay olarak belirlenen 4 etapta bisiklet sürdüler.

EMYO'dan 62 öğrencinin katıldığı proje kapsamında gençler, bir yandan pedal çevirerek sağlıklı kalma yanında, ilçenin güzelliklerini de görme şansı buldular. Organizasyonu sağlayan eğitim görevlileri, projeye destek olan EMYO Müdürü Dr. Raif Sakin'e de teşekkür ettiler.