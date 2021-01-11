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Manyas'ta traktör kazası: 2 ölü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba oğul birlikte can verdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında baba oğul birlikte can verdi.


Manyas'ın kırsal Hamamlı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, Mehmet Özuçar (60) ve oğlu Okan Özuçar (25) traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çiftçilik yapan ve ürettiği sebzeleri pazarlarda satan Mehmet Özuçar, Gönen ilçesinde pazarda satmak üzere Gölboyu mevkiindeki tarlalarına gittikleri, sebzeleri toplayıp evlerine geri dönerlerken baba Mehmet Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör sedde üzerine çıkarken devrildi. Kaza sonrası baba oğul traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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